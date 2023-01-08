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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

В Криму безпрецедентний сплеск руху опору проти російської окупації, - Гуменюк

8 січня, 2023 неділя
12:59
війна з Росією активісти в Криму

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК “Південь” Наталя Гуменюк повідомила про активізацію руху спротиву російській окупації в Криму

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Нам дуже добре відома інфраструктура окупованого Криму. Інфраструктура Криму є унікальною. Оскільки поєднує в собі бази відпочинку та військові обʼєкти. Тому нам дуже добре відомо, де в Криму росіяни можуть зосереджувати свої сили", - розповіла Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК “Південь” також додала, що кримчани активно передають інформація про російську армію

"Активізація руху спротиву проти російської окупації в Криму має безпрецедентний зріст. Люди відчувають наближення Збройних сил України та ефективність від роботи української армії в Криму. Люди в Криму стали дуже потужно надавати інформацію про пересування та місцеперебування російських військ", - додала вона.

  • 6 січня Центр національного спротиву повідомив, що на заводі "Кримський титан" 
    зафіксували техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.
  • Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів у етері Еспресо розповів, що в окупованому Криму РФ не тримає ядерної зброї постійно, але на півострові є носії для неї. 

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Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
окупанти
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