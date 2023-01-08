Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Нам дуже добре відома інфраструктура окупованого Криму. Інфраструктура Криму є унікальною. Оскільки поєднує в собі бази відпочинку та військові обʼєкти. Тому нам дуже добре відомо, де в Криму росіяни можуть зосереджувати свої сили", - розповіла Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК “Південь” також додала, що кримчани активно передають інформація про російську армію

"Активізація руху спротиву проти російської окупації в Криму має безпрецедентний зріст. Люди відчувають наближення Збройних сил України та ефективність від роботи української армії в Криму. Люди в Криму стали дуже потужно надавати інформацію про пересування та місцеперебування російських військ", - додала вона.