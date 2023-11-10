У Криму мобілізовані побили полковника: той помер у лікарні

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Зазначається, що 1 листопада мобілізовані солдати 20-ї мотострілецької дивізії, яка входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира - полковнику Мусурбекову.

Пізніше, 7 листопада, у лікарні Сімферополя констатували смерть окупанта від отриманих травм.

"Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ", - додали в ГУР.