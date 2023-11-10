У Криму мобілізовані побили полковника: той помер у лікарні
Російські мобілізовані у тимчасово окупованому Сімферополі забили до смерті свого полковника. Той помер у лікарні за 6 днів
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Зазначається, що 1 листопада мобілізовані солдати 20-ї мотострілецької дивізії, яка входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира - полковнику Мусурбекову.
Пізніше, 7 листопада, у лікарні Сімферополя констатували смерть окупанта від отриманих травм.
"Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ", - додали в ГУР.
- 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську від підриву авто загинув колишній начальник управління "народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко. Згодом з'ясувалося, що це була спецоперація ГУР та представників руху опору.
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