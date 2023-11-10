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У Криму мобілізовані побили полковника: той помер у лікарні

10 листопада, 2023 п'ятниця
08:24
Війна з Росією окупанти

Російські мобілізовані у тимчасово окупованому Сімферополі забили до смерті свого полковника. Той помер у лікарні за 6 днів

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Зазначається, що 1 листопада мобілізовані солдати 20-ї мотострілецької дивізії, яка входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира - полковнику Мусурбекову.

Пізніше, 7 листопада, у лікарні Сімферополя констатували смерть окупанта від отриманих травм.

"Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ", - додали в ГУР.

  • 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську від підриву авто загинув колишній начальник управління "народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко. Згодом з'ясувалося, що це була спецоперація ГУР та представників руху опору.

Росія
Крим
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
ГУР
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