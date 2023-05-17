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У Криму окупанти напередодні Дня пам'яті жертв геноциду застерігають кримських татар про неприпустимість пікетів і мітингів

17 травня, 2023 середа
19:51
Війна з Росією кримськотатарський прапор

У тимчасово окупованому півострові Крим напередодні Дня пам’яті жертв геноциду кримським татарам розсилають попередження про неприпустимість пікетів і мітингів

Про це інформує громадське об’єднання "Кримська солідарність".

Напередодні 18 травня в різних районах Криму кримським татарам розіслали застереження про неприпустимість порушення законодавства та із забороною на участь у зборах, мітингах, демонстраціях, ходах та пікетуваннях.

Сьогодні громадських захисників та активістів відвідували співробітники кримської ФСБ та псевдополіції.

Повідомляється, що таку пересторогу зачитали експолітв'язень Казим Аметов, активіст Ескендер Джелялов, координатор "Кримської солідарності" Сервер Чолакчик.

"Поліціянт сказав, що мій підпис - це лише формальність, яку з них вимагають. Я відповів, що це проблеми їхнього керівництва", - прокоментував активіст і відмовився від підпису, псевдоправоохоронці запитували чи планує кримський татарин відвідати мітинги до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Також громадський захисник із Судака Сеїт-Осман Каралієв повідомив про візит "поліції" додому: "Активна позиція привертає увагу, гадаю, цей черговий візит пов'язаний з цим".

  • Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що окупанти у Криму скасували останні дзвоники для школярів не випускних класів та виправдовують це заходами безпеки.
  • Глава російського союзу туріндустрії Борис Зелінський заявив про "катастрофічну ситуацію" з продажем турів до Криму через "логістичні складності" та військові дії.  
Росія
Крим
російська армія
ФСБ
окуповані території
окупанти
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