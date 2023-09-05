У Криму окупаційна поліція ходить додому до випускників ЗВО, які не прийшли до військкоматів, - КримSOS

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на правозахисну організацію КримSOS.

4 вересня додому до хлопця, який є випускником кримського закладу вищої освіти, прийшли співробітники окупаційної поліції нібито через запит військкомату до них про те, що хлопець не з’явився до військкомату після завершення навчання.

За даними КримSOS, це не єдиний випадок, коли окупаційна поліція приходить додому або на роботу до випускників кримських ЗВО.

Правозахисники також повідомляли, що п'ятницями у Криму працівники російських військкоматів видають повістки на виходах із мечетей, коли там багато мусульман, які приходили на молитву.