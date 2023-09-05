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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Криму окупаційна поліція ходить додому до випускників ЗВО, які не прийшли до військкоматів, - КримSOS

У Криму окупаційна поліція ходить додому до випускників ЗВО, які не прийшли до військкоматів, - КримSOS

5 вересня, 2023 вiвторок
18:53
Війна з Росією Поліція РФ

Російська поліція приходить додому та на роботу до випускників університетів, які не з’явилися до військкоматів у Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на правозахисну організацію КримSOS.

4 вересня додому до хлопця, який є випускником кримського закладу вищої освіти, прийшли співробітники окупаційної поліції нібито через запит військкомату до них про те, що хлопець не з’явився до військкомату після завершення навчання.

За даними КримSOS, це не єдиний випадок, коли окупаційна поліція приходить додому або на роботу до випускників кримських ЗВО.

Правозахисники також повідомляли,  що п'ятницями у Криму працівники російських військкоматів видають повістки на виходах із мечетей, коли там багато мусульман, які приходили на молитву.

  • Раніше партизанський рух Атеш повідомив, що в окупованому Криму банки передають інформацію про клієнтів військкоматам для мобілізації.
  • За даними Центру нацспротиву, Росія намагається прискорити мобілізацію жителів окупованих територій Луганщини в рамках проведення фейкових виборів.
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Крим
мобілізація
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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