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Під час псевдовиборів окупанти прискорюють "мобілізацію" на ТОТ - Центр нацспротиву

4 вересня, 2023 понедiлок
07:50
Війна з Росією вибори до Держдуми

Росія намагається прискорити "мобілізацію" на окупованих територіях Луганської області в рамках проведення фейкових виборів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на так званий військовий облік "призовників" і "військовозобов’язаних" з-поміж жителів окупованого регіону", - йдеться у повідомленні.

Існує імовірність того, що Росія має намір збільшити та прискорити темпи "мобілізації". Зокрема під час організованих Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію.

Зазначається, що саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на “виборчих дільницях” в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

Центр національного спротиву закликає оминати утворені окупантами "виборчі дільниці" й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні кремлю лише як пропагандистська картинка, а їхні результати визначені заздалегідь.

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені. 

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили Оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях

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