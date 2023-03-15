У Криму сталася пожежа, імовірно, горить колишній залізорудний комбінат, - ЗМІ

Про це пише Кримський Розслідувач із посиланням на місцеві ЗМІ.

"В окупованій Керчі - стовпи чорного диму. Як пишуть місцеві ЗМІ, попередньо, палає на території колишнього залізорудного комбінату. За 2,5 кілометра від нього розташований вкрадений окупантами суднобудівний завод "Залів", - мовиться в повідомленні.