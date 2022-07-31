У Криму змінилися настрої, населення починає розуміти про війну на території півострова, - ГУР
Настрої населення в окупованому РФ Криму поступово змінилися, приходить розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", – сказав Скібіцький.
- Нагадаємо, у Севастополі окупанти скасували святковий парад, бо штаб Чорноморського флоту нібито атакував безпілотник
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