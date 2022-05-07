У Кривому Розі 8-9 травня комендантської години не буде, але містян просять лишатися вдома, - Вілкул
У Кривому Розі 8-9 травня російські загарбники готують провокації, але постійної комендантської години у місті не буде
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram.
"Вимушений повідомити вам, що за даними розвідки 8-го і 9-го травня готуються провокації орків, можливі обстріли. Жодних святкових, урочистих та масових заходів проводитися не буде. Комендантську годину цілодобово ми запроваджувати не будемо, бо сподіваємось на вашу свідомість", - написав він.
Вілкул закликав жителів міста утриматися від участі в заходах та попросив краще залишатися вдома.
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