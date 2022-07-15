Ми рухаємося до світу, в якому ядерна зброя є продовженням політики, а не фактором стримування, - Портников
У Кривому Розі лунають вибухи
Кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибухів у Кривому Розі
Про це повідомляє Суспільне Дніпро.
Деталі уточнюються.
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