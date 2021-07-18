У Кривому Розі пацієнт вбив медбрата та втік з психлікарні

Про це повідомляє Нацполіція у Кривому Розі у facebook.

У поліції оголосили, що за вбивство 54-річного чоловіка у Криворізькому районі поліція розшукує 21-річного пацієнта лікарні. Зловмисник завдав медбрату смертельних ударів по голові після чого втік з місця злочину.

18 липня близько 7:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те,що пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

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