У Кривому Розі пацієнт вбив медбрата та втік з психлікарні
У Кривому Розі поліція розшукує пацієнта, який вбив медбрата та втік з психіатричної лікарні
Про це повідомляє Нацполіція у Кривому Розі у facebook.
У поліції оголосили, що за вбивство 54-річного чоловіка у Криворізькому районі поліція розшукує 21-річного пацієнта лікарні. Зловмисник завдав медбрату смертельних ударів по голові після чого втік з місця злочину.
18 липня близько 7:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те,що пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).
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