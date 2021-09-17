У Кривому Розі прогримів вибух у багатоповерхівці
17 вересня до рятувальної служби надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка почула у дев’ятиповерхівці звуки вибуху
Про це повідомляє місцеве видання "Перший міський".
Заявниця розповіла, що вибух пролунав у будинку, в якому вона проживає.
Крім того, жінка також розповіла про крики дітей, які знаходяться на одному з балконів та про дверну раму чи то віконну раму, яка лежить на землі.
Відомо, що у приміщенні у цей час знаходився 52-річний чоловік з онуками. А в сусідній квартирі допомоги потребував 10-річний хлопчик. Дитина повідомила, що приміщення наповнилося димом, а вийти самому він не має змоги, тому рятувальники відчинили вхідні двері, наділи на хлопчика дихальну маску та вивели на свіже повітря. Постраждалий чоловік з першої квартири також надихався диму, але від госпіталізації відмовився.
Що саме вибухнуло в квартирі, поки не відомо. На місці події знаходиться голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.
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