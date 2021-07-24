У Кривому Розі сталася пожежа у будинку для літніх людей

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

"24 липня о 3:06 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку для людей похилого віку, який розташований на вулиці Залізній Саксаганського району міста Кривий Ріг. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині господарчої кімнати, яка розташована на першому поверсі триповерхового будинку", - йдеться в повідомленні.

На момент виникнення пожежі всередині будинку було 25 осіб: 22 особи похилого віку та 3 особи медичного персоналу. Співробітники ДСНС усіх врятували.

Пожежу було локалізовано о 3:26 і ліквідовано о 4:20.

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