У Кривому Розі тимчасово вимикатимуть радіомовлення
Через ремонтні роботи 20 та 21 жовтня у Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення
Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму телеграмі.
Мовлення програм національних та комерційних радіо буде відсутнє у період з 08:00 до 17:00 20-го та 21-го жовтня.
Вілкул зазначив, що відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт Дніпропетровською філією Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на своїх об'єктах,
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