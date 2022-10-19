У Кривому Розі тимчасово вимикатимуть радіомовлення

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму телеграмі.

Мовлення програм національних та комерційних радіо буде відсутнє у період з 08:00 до 17:00 20-го та 21-го жовтня.

Вілкул зазначив, що відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт Дніпропетровською філією Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на своїх об'єктах,

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