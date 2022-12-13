У Кривому Розі зменшили тривалість комендантської години

Про це повідомив у Telegram начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Від сьогодні комендантська година у Кривому Розі скорочується і буде тривати з 23.00 до 05.00 ранку", - написав він.

На сайті Київради опублікували петицію з проханням скасувати комендантську годину в столиці у новорічну ніч.

Починаючи з 19 листопада, у Полтавській області комендантська година триває з 23:00 до 05:00, а не з 22:00.

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