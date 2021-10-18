У Кривому Розі знайшли мертвим брата застреленого мера Костянтина Павлова 

Про це повідомляє криворізьке видання "Первый городской" і пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.



За даними видання, тіло чоловіка знайшов у квартирі на вул. Черняховського його друг близько 16:30.



Як повідомив поліції заявник, Андрій Павлов вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з попереднього дня почувався погано. Коли чоловік приїхав, то Павлов уже був мертвий.



У поліції зазначили, що видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було.

Нагадаємо, у 15 серпня 2021 року загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Його виявили застреленим на веранді власного будинку в селі Вільне. Поруч із ним лежав карабін "Сайга". Андрій Павлов був молодшим братом Костянтина Павлова.