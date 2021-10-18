У Кривому Розі знайшли мертвим брата застреленого мера Костянтина Павлова
У понеділок, 18 жовтня, у Кривому розі знайшли мертвим 46-річного Андрія Павлова - брата загиблого раніше мера Костянтина Павлова
Про це повідомляє криворізьке видання "Первый городской" і пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.
За даними видання, тіло чоловіка знайшов у квартирі на вул. Черняховського його друг близько 16:30.
Як повідомив поліції заявник, Андрій Павлов вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з попереднього дня почувався погано. Коли чоловік приїхав, то Павлов уже був мертвий.
У поліції зазначили, що видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.69
- Актуальне
- Важливе