У Кривому Розі знову пошкодили пам’ятник військовим, які загинули під Іловайськом
У Кривому Розі вдруге пошкодили знак на честь українських військових, загиблих під Іловайськом
Про це повідомив екскуратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник у коментарі Радіо Свобода.
Він заявив, що невідомі вкрали гільзи для квітів біля монумента. Пам’ятний хрест цілий.
За словами Колесника, він вирішує питання, щоб зробити стилізовані гільзи з граніту, бо латунні уже викрадали двічі.
Пам’ятник загиблим на війні з Росії "Іловайський хрест" відкрили в серпні 2020. Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи.
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