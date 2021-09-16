У Кривому Розі знову пошкодили пам’ятник військовим, які загинули під Іловайськом

Про це повідомив екскуратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник у коментарі Радіо Свобода.

Він заявив, що невідомі вкрали гільзи для квітів біля монумента. Пам’ятний хрест цілий.

За словами Колесника, він вирішує питання, щоб зробити стилізовані гільзи з граніту, бо латунні уже викрадали двічі.



Пам’ятник загиблим на війні з Росії "Іловайський хрест" відкрили в серпні 2020. Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи.



