У Курській області РФ впроваджують жовтий рівень терористичної загрози. Очікують на "провокації від українських націоналістів"
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про введення в дію на підвідомчій йому території жовтого рівня терористичної загрози
Причиною такого рішення, що вступає в силу відзавтра, з понеділка, 11 квітня 2022 року, ним названо "можливі провокації з боку українських націоналістів". Відповідна заява губернатора з'явилася сьогодні, 10 квітня, на його офіційному каналі у Telegram, передає Еспресо.TV.
"На території області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів", - пояснив Старовойт.
Особливу увагу посадовець країни-агресора просить звертати на "залишені сумки".
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"Жителів області прошу бути пильними: звертайте увагу на залишені сумки, про підозрілих громадян чи групу осіб повідомляйте у поліцію", - заявив Роман Старовойт.
"Прошу зберігати спокій та допомагати нашим (російським - ред.) спецслужбам", - додав він.
- Нагадаємо, з початку нового російського вторгнення до України в прикордонних російських областях постійно трапляються підозрілі вибухи та обстріли, які російська пропаганда приписує українській армії чи "націоналістам".
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