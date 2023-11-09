У Курській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА по маслоробному комбінату
У четвер, 9 листопада, у Курській області Росії заявили, що нібито українські дрони скинули три касетні боєприпаси на маслоробний комбінат
Про це пише губернатор Роман Старовойт.
"У Суджі БПЛА ЗСУ атакував маслоробний комбінат. Було скинуто 3 касетні боєприпаси. На щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що два боєприпаси розірвалися й пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції. Натомість один боєприпас не розірвався.
- 4 листопада росіяни заявили про те, що протиповітряна оборона нібито вночі та вдень знищила п'ять безпілотників над двома областями РФ.
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