У Курській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА по маслоробному комбінату

Про це пише губернатор Роман Старовойт.

"У Суджі БПЛА ЗСУ атакував маслоробний комбінат. Було скинуто 3 касетні боєприпаси. На щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два боєприпаси розірвалися й пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції. Натомість один боєприпас не розірвався.