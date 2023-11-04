У РФ заявили про збиття чотирьох БПЛА над Білгородською та Курською областями
У суботу, 4 листопада, росіяни заявили про те, що протиповітряна оборона вночі нібито знищила чотири безпілотники над двома областями РФ
Про це повідомило міністерство оборони Росії.
"Протягом ночі 4 листопада припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки БпЛА літакового типу на території Російської Федерації", - заявили там.
За словами російського відомства, ППО знищила чотири українські безпілотні літальні апарати над територіями Білгородської та Курської областей.
- Уранці 2 листопада російське міністерство оборони Росії також повідомило про нібито атаку 6 безпілотників по території тимчасово окупованого Криму.
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