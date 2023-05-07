У Курський області заявили, що знайшли безпілотник з надписом "Слава Україні"
Вранці 7 травня за 61 кілометр від кордону з Україною на території Курської області знайдений БПЛА, на крилі якого був надпис "Слава Україні"
Про це повідомляють росЗМІ.
У Курській області був виявлений безпілотник з надписом "Слава Україні".
За попередніми даними, БПЛА було знайдено рано вранці 7 травня за 61 кілометр від кордону з Україною неподалік села Полозівка. На крилі у нього був надпис "Слава Україні", проте жодних інших розпізнавальних знаків більше не було.
Місцева влада доповіла, що наразі біля безпілотника виставлена охорона.
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