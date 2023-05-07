У Курський області заявили, що знайшли безпілотник з надписом "Слава Україні"

Про це повідомляють росЗМІ.

У Курській області був виявлений безпілотник з надписом "Слава Україні".

За попередніми даними, БПЛА було знайдено рано вранці 7 травня за 61 кілометр від кордону з Україною неподалік села Полозівка. На крилі у нього був надпис "Слава Україні", проте жодних інших розпізнавальних знаків більше не було.

Місцева влада доповіла, що наразі біля безпілотника виставлена охорона.