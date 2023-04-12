У Кувейті дебютує програма з віртуальною ведучою новин

Про це пише Sky News.

"Я Федха, перша ведуча в Кувейті, яка працює зі штучним інтелектом у Kuwait News. Яким новинам ви віддаєте перевагу? Давайте почуємо вашу думку", — сказала ведуча новин, згенерована ШІ. Вона говорить арабською.

Абдулла Бофтайн, заступник головного редактора Kuwait News та Kuwait Times, сказав, що цей крок є перевіркою потенціалу ШІ пропонувати "новий та інноваційний контент". За його словами, у майбутньому Федха зможе регулярно озвучувати новини з кувейтським акцентом для акаунти Kuwait News у твіттер.