У Кувейті дебютує програма з віртуальною ведучою новин
На вихідних у твіттері Kuwait News з'явилася ведуча новин, створена штучним інтелектом, світловолосу жінку назвали Федха
Про це пише Sky News.
"Я Федха, перша ведуча в Кувейті, яка працює зі штучним інтелектом у Kuwait News. Яким новинам ви віддаєте перевагу? Давайте почуємо вашу думку", — сказала ведуча новин, згенерована ШІ. Вона говорить арабською.
Абдулла Бофтайн, заступник головного редактора Kuwait News та Kuwait Times, сказав, що цей крок є перевіркою потенціалу ШІ пропонувати "новий та інноваційний контент". За його словами, у майбутньому Федха зможе регулярно озвучувати новини з кувейтським акцентом для акаунти Kuwait News у твіттер.
- Нагадаємо, у середу, 5 квітня, компанія Meta опублікувала модель штучного інтелекту, яка може виділяти окремі об'єкти на зображенні.
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