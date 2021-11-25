У Ла-Манші потонули 27 мігрантів: Франція та Велика Британія обмінялися звинуваченнями

Про це повідомляє Reuters.



Загибель 27 людей, які намагалися перетнути Ла-Манш на гумовому човні, стала найбільшою трагедією такого характеру в протоці за весь час.



Франція та Німеччина пообіцяли працювати разом, щоб знайти спільні рішення. Проте, з огляду на багаторічну напруженість у відносинах через Brexit та міграцію, багато уваги приділяється питанню, яка сторона повинна нести відповідальність.



Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманен заявив, що у Великій Британії погане управління імміграцією.



"Це міжнародна проблема", - сказав Дарманен. "Ми просимо наших бельгійських, німецьких та британських друзів допомогти нам боротися з торгівцями людьми, які працюють на міжнародному рівні", - сказав Дарманен.



Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон покладає провину на Францію за те, що та відмовляється співпрацювати над створенням спільних патрульних груп на французькому узбережжі.



Тим часом волонтери та правозахисні групи заявили, що на катастрофу слід було очікувати, оскільки контрабандисти та мігранти йдуть на дедалі більші ризики, щоб уникнути зустрічі з поліцією.



"Звинувачувати лише контрабандистів означає приховувати відповідальність французької та британської влади", - заявила громадська організація Auberge de Migrants.



Ця та інші неурядові організації вказали на відсутність легальних шляхів міграції та посилення безпеки підводного залізничного сполучення Євротунелю, що спонукало мігрантів спробувати здійснити небезпечний морський шлях.



У четвер вранці влада Франції повідомила, що загалом у зв'язку з катастрофою було заарештовано п'ятьох підозрюваних у контрабанді людей.

Раніше повідомлялося, що 11 листопада цього року протоку між Францією і Великою Британією намагалася перетнути рекордна кількість людей - близько тисячі.