У Латвії готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови
У Мін’юсті Латвії повідомили, що готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях
Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву міністра юстиції Яніса Борданса.
За його словами, закон щодо обмеження двомовності передбачатиме обмеження використання російської на робочому місці та у громадських місцях.
Міністр нагадав, що на референдумі 2012 року майже 75% громадян висловилися проти використання російської мови як другої державної.
"Довготривалі наслідки русифікації виявляються у тому, що закріпилася практика одночасного використання латвійської та російської мови у повсякденному спілкуванні, закладах надання послуг, на робочому місці. Практика така, що латвійці мають знати російську мову у багатьох ситуаціях. Цього не можна допускати, окрім певних випадків, які будуть перераховані у законі. Але суспільство має знати, що латвійська мова має використовуватися у ділових відносинах та для спілкування на робочому місці", - пояснив Яніс Борданс.
Крім того, Борданс зазначив, що проєкт незабаром обговорять члени коаліції й після погодження позицій його можуть внести у Сейм.
Потенційно це може означати вилучення російської мови як додаткової до латвійської у різноманітних сервісах та обмеження на вимогу знання російської в описі вакансій.
"Наприклад, якщо роботодавець наймає 50 працівників і вимагає, щоб принаймні частина знали й використовували мову, яка не є офіційною мовою у ЄС, чи вказує, що знання російської буде перевагою - це потрібно буде обґрунтувати", - зазначив міністр.
- У зверненні до учасників 23-го зібрання політично репресованих в Ікшкіле 13 серпня президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що будуть введені додаткові санкції проти Росії, зокрема Латвія повинна переглянути вже видані росіянам посвідки на проживання й анулювати їх тим, хто підтримує військову агресію
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