У Латвії на два роки заборонили ретрансляцію російських і білоруських телепрограм
Сейм Латвії 22 вересня ухвалив заборону на ретрансляцію російських та білоруських телепрограм строком на 2 роки
Про це повідомив пресцентр сейму.
Сейм заборонив трансляцію по телебаченню та розповсюдження в інтернеті програм, які створила, фінансує або контролює Російська Федерація чи Республіка Білорусь. Сейм відзначає, що закон було прийнято з метою захисту населення від дезінформації з боку агресорів.
"Сьогодні не може бути ніяких сумнівів у тому, що ми повинні захищати наш інфопростір та здатність людей протистояти цій м'якій силі, що проникає прикриваючись "культурою", оскільки "культуру" не варто обмежувати. В цій країні немає культури. Це смертоносна зброя, котра вбиває мозок", - заявив голова комітету культури Вітаутас Юозапайтіс.
За проголосувало 113 осіб, жодного голосу проти не було.
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- 21 вересня Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.
- Раніше цього ж дня сейм Латвії посилив вимоги до видачі посвідок на проживання росіян і білорусів
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