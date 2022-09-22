У Латвії на два роки заборонили ретрансляцію російських і білоруських телепрограм

Про це повідомив пресцентр сейму.

Сейм заборонив трансляцію по телебаченню та розповсюдження в інтернеті програм, які створила, фінансує або контролює Російська Федерація чи Республіка Білорусь. Сейм відзначає, що закон було прийнято з метою захисту населення від дезінформації з боку агресорів.

"Сьогодні не може бути ніяких сумнівів у тому, що ми повинні захищати наш інфопростір та здатність людей протистояти цій м'якій силі, що проникає прикриваючись "культурою", оскільки "культуру" не варто обмежувати. В цій країні немає культури. Це смертоносна зброя, котра вбиває мозок", - заявив голова комітету культури Вітаутас Юозапайтіс.

За проголосувало 113 осіб, жодного голосу проти не було.

19 вересня набула чинності заборона на в'їзд росіян до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

21 вересня Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.

Раніше цього ж дня сейм Латвії посилив вимоги до видачі посвідок на проживання росіян і білорусів

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