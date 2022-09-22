Сейм Латвії посилив вимоги до видачі посвідок на проживання росіян і білорусів

Про це повідомляє видання Delfi.

Посвідки росіян та білорусів, які вже проживають на території Латвії, діятимуть до 1 вересня 2023 року. Задля їх продовження необхідно буде підтвердити знання латвійської мови.

Фактично Латвія обмежила можливість отримання росіянами та білорусами довгострокових віз у зв'язку з працевлаштуванням чи дистанційною роботою у країні.

Представники міністерства внутрішніх справ Латвії також розповіли, що робити тим громадянам РФ, яким відмовили у продовженні посвідок:

"У такому випадку їм треба повертатися до країни свого громадянства, де вони мають право проживати - до Росії".

19 вересня набула чинності заборона на в'їзд росіян до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

21 вересня Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.

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