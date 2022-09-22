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Сейм Латвії посилив вимоги до видачі посвідок на проживання росіян і білорусів

22 вересня, 2022 четвер
16:15
війна з Росією Латвія

Сейм Латвії 22 вересня прийняв закон, згідно з яким росіянам та білорусам, що працюють у країні, більше не видаватимуть посвідок на проживання

Про це повідомляє видання Delfi. 

Посвідки росіян та білорусів, які вже проживають на території Латвії, діятимуть до 1 вересня 2023 року. Задля їх продовження необхідно буде підтвердити знання латвійської мови.

Фактично Латвія обмежила можливість отримання росіянами та білорусами довгострокових віз у зв'язку з працевлаштуванням чи дистанційною роботою у країні. 

Представники міністерства внутрішніх справ Латвії також розповіли, що робити тим громадянам РФ, яким відмовили у продовженні посвідок: 

"У такому випадку їм треба повертатися до країни свого громадянства, де вони мають право проживати - до Росії".

  • 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд росіян до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. 
  • 21 вересня Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.

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