Сейм Латвії посилив вимоги до видачі посвідок на проживання росіян і білорусів
Сейм Латвії 22 вересня прийняв закон, згідно з яким росіянам та білорусам, що працюють у країні, більше не видаватимуть посвідок на проживання
Про це повідомляє видання Delfi.
Посвідки росіян та білорусів, які вже проживають на території Латвії, діятимуть до 1 вересня 2023 року. Задля їх продовження необхідно буде підтвердити знання латвійської мови.
Фактично Латвія обмежила можливість отримання росіянами та білорусами довгострокових віз у зв'язку з працевлаштуванням чи дистанційною роботою у країні.
Представники міністерства внутрішніх справ Латвії також розповіли, що робити тим громадянам РФ, яким відмовили у продовженні посвідок:
"У такому випадку їм треба повертатися до країни свого громадянства, де вони мають право проживати - до Росії".
- 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд росіян до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
- 21 вересня Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.
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