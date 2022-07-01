У Латвії не транслюватимуть чемпіонський бій свого боксера Брієдіса, бо він не підтримав Україну
Латвійські телеканали не покажуть бій свого співвітчизника, чемпіона IBF у першій важкій вазі Майріса Брієдіса проти Джея Опетая
Про це повідомляє "Трибуна".
Бій Брієдіс - Опетай за титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) у першій важкій вазі (до 90.7 кг) пройде 2 липня в Австралії
Латвійська платформа Go3 та група телеканалів TV3 Group відмовились від трансляції бою свого співвітчизника. Директор спортивних програм Том Цірценіс заявив, що бій Майріса Брієдіса прибрали з етеру через його нечітку позицію щодо війни в Україну.
На початку весни Брієдіс опублікував у соцмережах заяву, що він проти війни, але зауважив, що не підтримує жодну воюючу сторону. Пізніше говорив, що він "на боці Латвії".
Майріс Брієдіс у 2018 році програв за очками Олександру Усику в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в першій важкій вазі (до 90,7 кг). На думку багатьох експертів, бій проти латвійця був найскладнішим у кар'єрі українського боксера.
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