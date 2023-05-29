У Латвії понеділок оголосили вихідним через бронзу збірної на ЧС-2023 з хокею
Сейм Латвії оголосив понеділок, 29 травня, вихідним днем на честь бронзових медалей збірної на чемпіонаті світу з хокею
Про це повідомляє Delfi.
Депутати сейму ухвалили відповідну поправку до закону про святкові та пам'ятні дні у ніч проти понеділка. 29 травня зробили вихідним днем на честь третього місця збірної Латвії на чемпіонаті світу з хокею.
До рішення сейму прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш закликав роботодавців "бути еластичними" та дозволити "найкращим у світі вболівальникам" привітати хокеїстів.
Збірна Латвії 28 травня перемогла в овертаймі команду США з рахунком 4:3 та вперше в історії здобула бронзу чемпіонату світу.
- 28 травня збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею, а Латвія вперше в історії виграла бронзові медалі
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