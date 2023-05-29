Про це повідомляє Delfi.

Депутати сейму ухвалили відповідну поправку до закону про святкові та пам'ятні дні у ніч проти понеділка. 29 травня зробили вихідним днем на честь третього місця збірної Латвії на чемпіонаті світу з хокею.

До рішення сейму прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш закликав роботодавців "бути еластичними" та дозволити "найкращим у світі вболівальникам" привітати хокеїстів.

Збірна Латвії 28 травня перемогла в овертаймі команду США з рахунком 4:3 та вперше в історії здобула бронзу чемпіонату світу.