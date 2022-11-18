У Латвії російськомовні намагаються уникнути іспиту на знання державної мови

Про це повідомляє латвійська телевізійна програма "4. studija".

Зазначається, що з 1 вересня 2023 року всі посвідки на проживання, видані громадянам РФ, будуть недійсними. Для їх продовження необхідно скласти іспит на знання державної мови або пройти процес натуралізації, ставши громадянином Латвії.

Відомо, що російськомовні негромадяни намагаються отримати довідку в лікаря про діагноз, через який вивчити мову неможливо.

"Зараз це стало дуже актуально - багато хто приходить із безглуздими діагнозами, які точно не заважають вивченню мови, і просять звільнення від іспиту. Люди намагаються давати хабарі, пропонувати конверти за допомогу. Найабсурдніші діагнози, які на думку пацієнтів можуть завадити вивченню мови, - це простатит і високий кров'яний тиск. З того, що я з'ясував, звільнення від іспиту можна отримати, якщо людина має деменцію або якісь проблеми з психічним здоров'ям", - прокоментував тему лікар, який побажав не називати своє ім'я.

1 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі стосовно питання заборони росіянам в’їзду до ЄСВерховна Рада України закликала Європейський союз припинити видачу туристичних віз громадянам Росії, скасувати вже отримані візи та продовжити запровадження санкцій.

Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич вважає, що країна має зупинити дію безвізової угоди з Росією, яка діє з 2008 року. 6 вересня Єврокомісія схвалила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

9 вересня Латвія обмежила в'їзд громадянам РФ.

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