У лікарні померла жінка, яка постраждала від ракетного удару РФ по Умані 28 квітня
У лікарні померла Ірина Шевченко, за життя якої боролися медики після ракетного удару росіян по Умані 28 квітня
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у telegram.
За його словами, жінка стала 24 жертвою ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, якого росіяни завдали 28 квітня 2023 року.
"У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Увесь цей час медики боролись за її життя після осколкового поранення. П'ять операцій... та на жаль. Співчуття рідним! Не пробачимо!" - написав Табурець.
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28 квітня в Умані під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 5 дітей.
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