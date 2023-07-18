Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у telegram.

За його словами, жінка стала 24 жертвою ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, якого росіяни завдали 28 квітня 2023 року.

"У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Увесь цей час медики боролись за її життя після осколкового поранення. П'ять операцій... та на жаль. Співчуття рідним! Не пробачимо!" - написав Табурець.