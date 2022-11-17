У лікарню Мелітополя завезли "партію" поранених росіян, – Федоров
В лікарню тимчасово окупованого Мелітополя привезли "партію" поранених росіян
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
"Рашисти на тимчасово окупованій території Запорізької області раптом занедужали. Минулої ночі в лікарню в Мелітополі привезли більше десяти загарбників з травмами різного ступеня тяжкості. Їх нібито дістають з-під завалів у школі с. Михайлівка", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, також відомо, що вночі "було гучно в тимчасово окупованій Василівці".
- Нагадаємо: 13 листопада з центральної площі Мелітополя зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи".
- Тоді ж колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні 2023 українські військові звільнять Мелітополь та Маріуполь.
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