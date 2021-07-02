У липні МОЗ очікує отримати 2 млн доз вакцини Moderna від COVAX, - Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, повідомляє Укрінформ.

“Ми зі США домовилися: нам через механізм COVAX обіцяють поставити найближчим часом 2 млн доз вакцини Moderna”, - сказав Віктор Ляшко.

Крім того, він повідомив, що буде оцінюватися можливість взаємозамінності м-РНК вакцин Pfizer та Moderna. Це питання, за словами міністра, розглядалося на засіданні Національної технічної групи з питань імунопрофілактики.

Нагадаємо, що у Києві на фестивалі Atlas Weekend працюватиме центр масової вакцинації.



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