У липні МОЗ очікує отримати 2 млн доз вакцини Moderna від COVAX, - Ляшко
Протягом липня МОЗ очікує надходження в Україну 2 млн доз COVID-вакцини Moderna
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, повідомляє Укрінформ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе