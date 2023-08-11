Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

"У липні 2023 року гуртові ціни на вживані авто в Європі стабілізувалися і навіть дещо знизилися, свідчить ціновий індекс AUTO1 Group", - пишуть дослідники та додають, що в порівнянні з червнем, ціни стали меншими на 2,6% - 148,2 проти 152,2.

Тогоріч у липні вартість авто з пробігом в Європі досягли найвищого рівня за весь час спостереження. Їх індекс цін був 171,6. А вже у липні 2023 року ціни на вживаний транспорт опустилися до найнижчого рівня за останні 12 місяців, на 13,6% менше, але все ще на 25,6% більше, ніж до початку пандемії COVID-19, у липні 2019 року.

Повідомляється, що середні ціни на вживані автівки в Європі залишаються стабільними та не зазнають суттєвих змін з початку року. За сім місяців вони скоротились лише на 0,7%.

Ціновий індекс AUTO1 Group показує щомісячну динаміку цін на вживані автомобілі у Європі. Він базується на базі даних компанії, яка має записи про близько 3,6 мільйона операцій купівлі-продажу авто. Вихідною точкою є січень 2015 року з базовим значенням 100, до якого йдуть усі наступні порівняння.