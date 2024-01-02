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Головна Культура У Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерами Z

У Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерами Z

2 січня, 2024 вiвторок
15:04
Культура На фото: У Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерами Z

У столиці Португалії вандали залишили рашистську символіку на памʼятнику Тарасу Шевченку, родина українців з провінції Алгарве вже відмила фарбу

  • На фото: У Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерами Z
  • На фото: У Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерами Z
  • На фото: У Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерами Z

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у Facebook.

Напередодні Нового року невідомі вандали розмалювали погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні літерами Z, що є рашистською символікою на війні Росії в Україні.

"Так виглядає, що рашисти вирішили завдати масштабного удару по наших історичних і духовних цінностях", - підписав знімки Садоха.

На фото видно, що вандали розмалювали червоною фарбою памʼятник українському письменнику й художнику, а також табличку, присвячену калині.

Родина українців з провінції Алгарве вже відчистила памʼятки.

"Зробили, що могли. Поїхали й відмили все, що скоїли недалекі люди", - зазначила Єлизавета Ярова.


 

Тарас Шевченко
Португалія
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