У Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерами Z
У столиці Португалії вандали залишили рашистську символіку на памʼятнику Тарасу Шевченку, родина українців з провінції Алгарве вже відмила фарбу
Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у Facebook.
Напередодні Нового року невідомі вандали розмалювали погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні літерами Z, що є рашистською символікою на війні Росії в Україні.
"Так виглядає, що рашисти вирішили завдати масштабного удару по наших історичних і духовних цінностях", - підписав знімки Садоха.
На фото видно, що вандали розмалювали червоною фарбою памʼятник українському письменнику й художнику, а також табличку, присвячену калині.
Родина українців з провінції Алгарве вже відчистила памʼятки.
"Зробили, що могли. Поїхали й відмили все, що скоїли недалекі люди", - зазначила Єлизавета Ярова.
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