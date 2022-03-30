У Лисичанську внаслідок артобстрілів постраждала родина, двоє дітей у критичному стані, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередньою інформацією, о 10 ранку 30 березня російські окупанти завдали артилерійського удару по житлових кварталах Лисичанська, що на Луганщині.

Унаслідок обстрілу зокрема постраждала місцева родина.

Батьки отримали вогнепальні поранення, їх госпіталізовано.

Стан двох дітей наразі критичний.

Зокрема дворічна донька отримала вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з випадінням кишківника. А також осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових сплетень.

Восьмирічний син отримав множинні вогнепальні поранення з розтрощенням обох стоп та обох гомілок.

Медики наразі намагаються врятувати їм життя.

Прогнозується ампутація нижніх кінцівок у обох дітей.

Нагадаємо, що вранці 30 березня у Лисичанську окупанти обстріляли дитячий садок