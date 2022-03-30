Унаслідок російських обстрілів Лисичанська зруйновано дитячий садок, - Гайдай

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Лисичанськ знову під ворожим вогнем. Росіяни зруйнували дитячий садок. Якщо зранку росіяни вдарили по околицях міста, то тепер відкривають вогонь по інших його частинах", - розповів він.



Сергій Гайдай зауважив, що ДСНС іще продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів, а вже є інші об’єкти, які треба гасити, а потім розбирати там завали і шукати людей.



"Один з них - дитячий садок, який у минулому році тільки відремонтували. Інформація стосовно постраждалих уточнюється. Рятувальників катастрофічно не вистачає на таку кількість обстрілів", - наголосив очільник Луганської ОВА.



Нагадаємо, 30 березня росіяни обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині.

Унаслідок цього загинула одна людина, з-під завалів рятувальники дістали п'ятьох, іще вісьмох осіб евакуювали до безпечних місць

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