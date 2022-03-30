English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Унаслідок російських обстрілів Лисичанська зруйновано дитячий садок, - Гайдай

Унаслідок російських обстрілів Лисичанська зруйновано дитячий садок, - Гайдай

30 березня, 2022 середа
12:33
війна з Росією обстріл Лисичанська

У Лисичанську на Луганщині окупанти обстріляли дитячий садок, інформацію щодо постраждалих уточнюють

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Лисичанськ знову під ворожим вогнем. Росіяни зруйнували дитячий садок. Якщо зранку росіяни вдарили по околицях міста, то тепер відкривають вогонь по інших його частинах", - розповів він.

Сергій Гайдай зауважив, що ДСНС іще продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів, а вже є інші об’єкти, які треба гасити, а потім розбирати там завали і шукати людей.

"Один з них - дитячий садок, який у минулому році тільки відремонтували. Інформація стосовно постраждалих уточнюється. Рятувальників катастрофічно не вистачає на таку кількість обстрілів", - наголосив очільник Луганської ОВА.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Луганщина
Лисичанськ
окупанти
обстріли
дитячий садок
Сергій Гайдай
Читайте також:
29 березня, 2022 вiвторок
На Харківщині стрілець-зенітник знищив російський вертоліт КА-52 "Алігатор" з ПЗРК
переговори України з Росією
28 березня, 2022 понедiлок
Росія готова відмовитись від більшості ультиматумів у переговорах з Україною, окрім вступу в НАТО, - Financial Times
Російські військові
29 березня, 2022 вiвторок
"Вагнерівці" вже в Україні разом із вищим керівництвом, – Міноборони Великої Британії
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 32.34
    Продаж 33.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 березня
13:14
синагога в умані
Черговий фейк російських пропагандистів: в Уманській синагозі зберігають "зброю для нацистів"
13:11
Держспецзв’язку попередило про масову розсилку мейлів з програмою, яка викрадає паролі та файли
13:11
Окупанти нарощують присутність у районі ЧАЕС і переміщують війська вздовж кордону України й Білорусі, - Генштаб ЗСУ
13:01
Новини компаній
Ferrexpo Костянтина Жеваго передала понад 70 автомобілів для гуманітарних потреб армії та територіальної оборони
12:54
Kinross Gold
Канадська золотовидобувна компанія Kinross Gold позбавляється активів у Росії
12:54
Оновлено
Теракт в Ізраїлі
Двоє громадян України стали жертвами теракту в Ізраїлі
12:45
Прапор України на монументі радянським солдатам у Берліні
У Берліні поліція прибрала прапор України, яким вкрили танк на монументі загиблим радянським солдатам
12:42
окупанти
"Це не наша війна": колишній військовий РФ закликав товаришів по службі відмовлятися виконувати злочинні накази
12:40
Поки Путін при владі, миру не буде, - екскомандувач НАТО в Європі сер Річард Ширрефф
12:19
Сергій Чудинович
У Херсоні окупанти викрали священника ПЦУ
12:17
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі Fox News: Жодних компромісів щодо територіальної цілісності не може бути
12:13
Бійці холодноярської бригади захопили хвалений "Солнцепек", яким окупанти лякали українців
12:12
Портрет учительки
Портрет учительки з розбомбленого Чугуєва продали на аукціоні за $100 тис.
11:57
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: Відомі 27 з 32 збірних, які зіграють у фінальній частині турніру
11:53
газ
Німеччина запускає надзвичайний енергетичний план на випадок зупинки газопостачання з РФ
11:53
окупанти обстріл
Окупанти обстріляли Ніжин, одна людина загинула, - мер
11:40
обстріли Лисичанська
Російські обстріли Лисичанська: під завалами знайшли загиблу людину, врятували 13 осіб
11:37
Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України
11:30
колія
Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з Росією
11:21
Норвегія
Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату соцвиплат і зарплат бюджетникам
11:21
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 30 березня працюють 10 мініярмарків
11:19
гради
Окупанти за добу 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів", – Олег Синєгубов
11:12
Дія
Після відновлення автореєстрації в Україні за добу стало на 1000 ФОПів більше, – Федоров
11:04
відсутній газ
На підконтрольній Україні Луганщині внаслідок бойових дій відсутні майже всі комунікації, - Гайдай
10:54
повітряна розвідка
Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку на Одещині, – ОВА
10:46
Миколаївська ОВА після обстрілу
Число загиблих від атаки по Миколаївський ОДА сягнуло 14 людей, 36 осіб постраждали, - ДСНС
10:37
український винищувач збив російську ракету
ЗСУ збили російську ракету, спрямовану на цивільну інфраструктуру Хмельниччини, - Міноборони
10:31
нафта
Ціни на нафту зростають через можливе посилення санкцій проти Росії
10:28
Ексклюзив
Ердоган переговори
Консультації з Росією потрібні лише з воєнної точки зору. Тільки ЗСУ можуть бути перемовником від України, - дипломат
10:23
втрати окупантів
З початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак, - Генштаб ЗСУ
10:21
Роберт Левандовські та збірна Польщі
Визначилися ще два учасники ЧС-2022 з футболу від Європи
10:12
Окупанти запустили дві ракети
Окупанти вночі завдали три ракетні удари по промислових об'єктах Хмельницької області, пожежі локалізовані, – голова ОВА
10:07
заборона ОПЗЖ
Окупанти зайшли до Ізюма дорогою, яку їм показав депутат від ОПЗЖ Фомичевський, - посадовець міськради
09:57
Ексклюзив
Українські військові льотчики провели навчання над Чорним морем
Стрільби в Чорному морі становлять небезпеку для всіх прибережних держав, — фахівець у сфері морського права
09:49
Ірина Верещук
На 30 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара, – Верещук
09:32
Ексклюзив
Кремль припустився низки стратегічних помилок на початку повномасштабної війни проти України, - Романенко
09:23
білоруські військові
Російські війська відступають до Білорусі та РФ для переформування, – Міноборони Великої Британії
09:22
Ексклюзив
Бердянськ це Україна
Перебої з продуктами, пального практично немає, позакривались "Сільпо" й "АТБ", орки крадуть українську гуманітарку й видають за свою, - житель Бердянська
09:21
евакуація
На 30 березня підтвердили "зелений" коридор з Енергодара до Запоріжжя, - ОВА
09:11
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця 30 березня здійснить три евакуаційні рейси з Краматорська
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV