У листопаді Україна отримала 151 млрд грн зовнішньої фінансової підтримки

Про це повідомив у Telegram нардеп, член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

"Не рекорд (у серпні було 172 млрд грн), але друге місце", - написав він, коментуючи допомогу міжнародних партнерів.



Він нагадав, що Нацбанк минулого місяця емітував 30 млрд гривень.



Військові облігації поповнили Держбюджет на 26,3 млрд гривень.



"Тобто +207 млрд грн ми залучили за листопад без податків і зборів", - підсумував Железняк.

Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги. Це були кредити, гарантії та гранти.

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