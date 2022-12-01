У листопаді Україна отримала 151 млрд грн зовнішньої фінансової підтримки
У листопаді поточного року Україна залучила 151 млрд гривень зовнішньої фінансової підтримки, її склали кредити та гранти
Про це повідомив у Telegram нардеп, член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
"Не рекорд (у серпні було 172 млрд грн), але друге місце", - написав він, коментуючи допомогу міжнародних партнерів.
Він нагадав, що Нацбанк минулого місяця емітував 30 млрд гривень.
Військові облігації поповнили Держбюджет на 26,3 млрд гривень.
"Тобто +207 млрд грн ми залучили за листопад без податків і зборів", - підсумував Железняк.
- Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги. Це були кредити, гарантії та гранти.
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