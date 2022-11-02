Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анусаускас у твіттері.

"Якщо Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, то потреба в системах протиракетної оборони в усьому регіоні ще більша. Як і необхідність економічних санкцій проти іранського режиму", - наголосив він.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що дві гаубиці PzH2000 вже на шляху до України після ремонту. Крім того, країна заявила, що передасть ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділить додаткові кошти на матеріальне забезпечення на 2023 рік, надасть 120-мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі російська армія має на озброєнні ще близько 300 дронів, поставлених Іраном.

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