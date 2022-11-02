У Литві наголосили на необхідності посилити ППО в регіоні через поставки іранських ракет Росії
Україні необхідно надати нові системи протиракетної оборони, а проти Ірану потрібно ввести нові санкції
Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анусаускас у твіттері.
"Якщо Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, то потреба в системах протиракетної оборони в усьому регіоні ще більша. Як і необхідність економічних санкцій проти іранського режиму", - наголосив він.
Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що дві гаубиці PzH2000 вже на шляху до України після ремонту. Крім того, країна заявила, що передасть ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділить додаткові кошти на матеріальне забезпечення на 2023 рік, надасть 120-мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники.
- 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
- 5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.
- 14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі російська армія має на озброєнні ще близько 300 дронів, поставлених Іраном.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.59
Купівля 39.59Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 38.58Продаж 39.64
- Актуальне
- Важливе