У Литві порушили кримінальну справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія

Про це зазначає литовське видання 15min.

"Повідомляємо, що 2 серпня розпочато досудове розслідування за статтею 216 Кримінального кодексу (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Розслідування організовує Управління розслідування фінансових злочинів, організатор прокуратури. Департаменту карного розшуку Генпрокуратури", – повідомила представниця Генпрокуратури Ріта Стундене.

Зазначається, що Генпрокуратура Литви почала перевірку майна та фінансів Анатолія Шарія, після отримання заяви від російського юриста Марка Фейгіна про незареєстровану діяльність проросійського блогера.

Бувши резидентом Литви він міг отримувати незадекларовані доходи з незрозумілих російських джерел та ухилятися від сплати податків.

У лютому 2021 року СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук. 25 березня 2022 року активісти знайшли Анатолія Шарія в Іспанії.

5 травня проросійського блогера Шарія затримали в Іспанії. Слідчі встановили, що він шкодив нацбезпеці України в інформаційній галузі. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтвердила низка фахових досліджень, згідно з якими його інтерв'ю й виступи містять підривну діяльність проти України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb