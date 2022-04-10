У Литві відновлять навчання для українських військових

Про це заявив командувач литовської армії генерал Валдемарас Рупшіс, передає видання Delfi.



"Для досягнення максимального результату найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут у Литві. Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні", – заявив він.



Рупшіс зазначив, що це питання було окремо узгоджене з начальником штабу армії США Джеймсом Чарльзом МакКонвіллом, який наразі перебуває у Литві.



"Вже майже два місяці Україна воює не лише за свою безпеку, а й за безпеку та демократію всієї Європи", – додав командувач литовської армії.

Раніше повідомляли, що група українських військових, яка з осені минулого року перебуває у США на військовому навчанні, пройшла підготовку із застосування бойових безпілотників-камікадзе Switchblade.