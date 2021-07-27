У Литві за шпигунство на РФ до 6 років засудили ексдепутата Сейму

Про це розповідає "Делфі".



Альгірдас Палецкіс - лівий політик. Він онук першого голови Президії Верховної Ради Литовської РСР після окупації країни Радянським Союзом Юстаса Палецкіса.



Палецкіс був представником лівих сил у Литві. У 2009 році він очолив Соціалістичний народний фронт - партію, яка утворилась після злиття соцпартії Литви та "Фронту".



Вільнюського підприємець Деймантас Бертаускас звільнений від кримінальної відповідальності у справі, він дав свідчення та визнав свою провину повідомив BNS представник суду Вітаутас Йончас.



Генеральна прокуратура пропонувала покарати ексдепутата Палецкіса дев'ятьма роками позбавлення волі, а Бертаускаса звільнити від кримінальної відповідальності.



Вирок не є остаточним і може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви. Як стверджує Генпрокуратура, в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року, за даними прокурорів, обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки і іншими громадянами РФ, одного з яких визнано винним у справі про події 13 січня 1991 року в Литві. Підозрювані за грошову винагороду імовірно збирали інформацію, що цікавила російську розвідку.



Нагадаємо, у червні в Латвії в справі про шпигунство депутата Сейму Яніса Адамсонса на Росію заарештували громадянина РФ