У Литві зробили перший крок для запровадження обов'язкової вакцинації у низці сфер

Про це повідомляє Delfi.

Друге читання відбудеться не раніше другої половини серпня.

Парламент має намір ухвалити законопроект у терміновому порядку - у двох, а не в трьох читаннях.

Сейм ухвалив рішення, що до 18 серпня депутати можуть подавати правки до законопроекту.

Опозиція гостро критикувала законопроект і погрожувала, що збере підписи 34 депутатів (конституційна меншість), щоб призупинити проголошення закону і передати законопроект на всенародне голосування.