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У Литві зробили перший крок для запровадження обов'язкової вакцинації у низці сфер

5 серпня, 2021 четвер
07:34
Новини вакцинація

Сейм Литви в першому читанні ухвалив ініціативу, яка запроваджує обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для низки професій (медики, педагоги, соціальні працівники)

Про це повідомляє Delfi.

Друге читання відбудеться не раніше другої половини серпня.

Парламент має намір ухвалити законопроект у терміновому порядку - у двох, а не в трьох читаннях. 

Сейм ухвалив рішення, що до 18 серпня депутати можуть подавати правки до законопроекту.

Опозиція гостро критикувала законопроект і погрожувала, що збере підписи 34 депутатів (конституційна меншість), щоб призупинити проголошення закону і передати законопроект на всенародне голосування.

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