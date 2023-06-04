У Литві з'являться додаткові 5-денні українські школи
Окрім як у Вільнюсі, навчальні заклади для дітей шкільного віку з України зі щоденним графіком роботи також діятимуть у містах Каунас та Шяуляй
Таку інформацію сьогодні, 4 червня 2023 року, поширив литовський суспільний мовник LRT.
Цим опікується організація "Міжнародна Українська Школа" (МУШ). За словами її керівниці Олени Внуковської, лише за перші три дні реєстрації у Каунасі та Шяуляї сумарно записалися понад 450 українських дітей.
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Мета МУШ - дати дітям повноцінну освіту українською мовою за українськими програмами.
Педагогічний та технічний персонал нових шкіл підбиратиметься теж з-поміж біженців.
"На сьогодні у нас 102 резюме", - каже Внуковська.
- Наприкінці січня повідомлялося, що в Литві працевлаштувалася 21 тисяча українців, тобто близько половини всіх працездатних біженців.
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