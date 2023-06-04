У Литві з'являться додаткові 5-денні українські школи

Таку інформацію сьогодні, 4 червня 2023 року, поширив литовський суспільний мовник LRT.

Цим опікується організація "Міжнародна Українська Школа" (МУШ). За словами її керівниці Олени Внуковської, лише за перші три дні реєстрації у Каунасі та Шяуляї сумарно записалися понад 450 українських дітей.

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Мета МУШ - дати дітям повноцінну освіту українською мовою за українськими програмами.

Педагогічний та технічний персонал нових шкіл підбиратиметься теж з-поміж біженців.

"На сьогодні у нас 102 резюме", - каже Внуковська.