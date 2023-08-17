У Лівані повністю вимкнули електроенергію через несплату боргу
Ліван опинився без світла, бо дві теплоелектростанції припинили постачання енергії через відсутність валютної оплати боргу
Про це інформує Sky News.
"Ліван поринув у повну темряву в середу ввечері після того, як було оголошено, що діяльність заводів "Дейр-Аммар" на півночі країни та "Аль-Захрані" на півдні була зупинена компанією, яка їх експлуатує, "Прайм Саут", через фінансовий борг", - йдеться в матеріалі.
Енергетична компанія вимагає 83 млн доларів, але ліванська держкомпанія Electricit du Liban заплатила лише 2 млн доларів оператору ТЕС Primesouth.
Унаслідок цього, без електрики опинилися лікарні, державні установи, аеропорт Бейрута та регіони, яким не постачають питну воду. Це єдині джерела електроенергії для Лівану з потужністю 550 МВт.
Повідомляється, що це не перший раз, коли Ліван зазнає блекауту. У 2022 році також було призупинено подачу електроенергії через суперечку навколо електростанції поблизу Бейрута.
- Нагадаємо, у жовтні 2021 року через брак палива на електростанціях Ліван повністю залишився без електроенергії.
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