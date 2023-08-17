У Лівані повністю вимкнули електроенергію через несплату боргу

Про це інформує Sky News.

"Ліван поринув у повну темряву в середу ввечері після того, як було оголошено, що діяльність заводів "Дейр-Аммар" на півночі країни та "Аль-Захрані" на півдні була зупинена компанією, яка їх експлуатує, "Прайм Саут", через фінансовий борг", - йдеться в матеріалі.

Енергетична компанія вимагає 83 млн доларів, але ліванська держкомпанія Electricit du Liban заплатила лише 2 млн доларів оператору ТЕС Primesouth.

Унаслідок цього, без електрики опинилися лікарні, державні установи, аеропорт Бейрута та регіони, яким не постачають питну воду. Це єдині джерела електроенергії для Лівану з потужністю 550 МВт.

Повідомляється, що це не перший раз, коли Ліван зазнає блекауту. У 2022 році також було призупинено подачу електроенергії через суперечку навколо електростанції поблизу Бейрута.