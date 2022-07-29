Про це у фейсбук повідомляє посольство України в Лівані.



Зазначається, що 28 липня посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом держави Мішелем Ауном.

У ході зустрічі були обговорені питання постачання української пшениці на ліванський ринок. Зазначається, що попри воєнні дії з боку російського агресора Україна залишається надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку.



Посол звернув увагу президента на факт заходження 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій.

"Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам", - ідеться в повідомленні.



Український посол також ознайомив президента Лівану із військовою ситуацією на Півдні та Сході України.

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