У ліванський порт зайшло сирійське судно з краденим українським ячменем, - посол
У ліванський порт Тріполі 27 липня зайшло сирійське судно, завантажене у Феодосії ячменем, вивезеним із захоплених українських територій
Про це у фейсбук повідомляє посольство України в Лівані.
Зазначається, що 28 липня посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом держави Мішелем Ауном.
У ході зустрічі були обговорені питання постачання української пшениці на ліванський ринок. Зазначається, що попри воєнні дії з боку російського агресора Україна залишається надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку.
Посол звернув увагу президента на факт заходження 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій.
"Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам", - ідеться в повідомленні.
Український посол також ознайомив президента Лівану із військовою ситуацією на Півдні та Сході України.
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