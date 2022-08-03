У Ломаченка з'явилась можливість провести бій з абсолютним чемпіоном світу
Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, що невдовзі Василь Ломаченко має шанс повернутися в ринг заради бою з абсолютним чемпіоном світу
Про це повідомляє Barbershop Conversations.
"Девін Хейні повинен ще раз побитися з Камбососом. Якщо Ломаченко виїде з України, він проведе проміжний бій. Якщо Хейні переможе Камбососа, то отримає поєдинок з Ломаченком", - сказав промоутер Боб Арум.
Девін Хейні 5 червня переміг Джорджа Камбососа за очками та відібрав у нього титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговий пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Після бою американець заявив, що хоче зустрітися з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком. Саме українець мав битися з Камбососом, однак він відмовився їхати з України під час війни та залишився у рідному Білгороді-Дністровському, де вступив до лав Тероборони.
- 18 червня Камбосос активував опцію реваншу після поразки від Хейні.
- 9 липня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться з переможцем бою між американцем Девіном Хейні та австралійцем Джорджем Камбососом.
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