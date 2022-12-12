У Луганській області окупанти закривають шахти та вивозять обладнання, - ОВА
У Луганській області російські окупанти вже підготували список шахт, які збираються закрити через нібито нерентабельність
Про це повідомляє Луганська ОВА.
"Атаку росіян відбито в районі Серебрянського лісництва, у Довжанську окупанти продовжують вирізати шахтне обладнання, для гірників, яких не мобілізували, шукають варіанти працевлаштування. Зокрема, на шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська демонтують і щоденно вивозять обладнання. Підприємство готують до консервації", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, окупанти вже підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними.
- Окупанти мобілізували понад половину шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області, тож на видобутку вугілля стало нікому працювати.
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