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У Луганській області окупанти закривають шахти та вивозять обладнання, - ОВА

12 грудня, 2022 понедiлок
11:02
Суспільство шахтарі

У Луганській області російські окупанти вже підготували список шахт, які збираються закрити через нібито нерентабельність

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Атаку росіян відбито в районі Серебрянського лісництва, у Довжанську окупанти продовжують вирізати шахтне обладнання, для гірників, яких не мобілізували, шукають варіанти працевлаштування. Зокрема, на шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська демонтують і щоденно вивозять обладнання. Підприємство готують до консервації", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, окупанти вже підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними.

  • Окупанти мобілізували понад половину шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області, тож на видобутку вугілля стало нікому працювати.

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