У Луніна з'явився шанс ще раз зіграти за "Реал" у цьому сезоні

Про це повідомляє Marca.



За словами Карла Анчелотті, він ще не вирішив, хто гратиме в воротах "Реалу" в матчі проти "Атлетіка".



"Я ще не вирішив. Лунін також може грати у лізі, і завтра ми побачимо", – сказав головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті.



Зустріч із "Атлетиком" відбудеться 3 лютого. Основним воротарем "Реалу" є Тібо Куртуа.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 3 матчі. Український воротар виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".