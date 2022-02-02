У Луніна з'явився шанс ще раз зіграти за "Реал" у цьому сезоні
Український голкіпер Андрій Лунін може зіграти за "Реал" у матчі проти "Атлетіка" в Кубку Іспанії
Про це повідомляє Marca.
За словами Карла Анчелотті, він ще не вирішив, хто гратиме в воротах "Реалу" в матчі проти "Атлетіка".
"Я ще не вирішив. Лунін також може грати у лізі, і завтра ми побачимо", – сказав головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті.
Зустріч із "Атлетиком" відбудеться 3 лютого. Основним воротарем "Реалу" є Тібо Куртуа.
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 3 матчі. Український воротар виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".
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