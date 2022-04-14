У Львові невідомий напав на засновницю організації "Марш жінок" Олену Шевченко

Про це сама активістка повідомила у фейсбуці.



За попередніми даними, напад був не випадковим, адже зловмисник попередньо привітався із Шевченко. Після чого використав проти неї перцевий балончик. У результаті нападу жінка отримала хімічні опіки обличчя та очей.

Судячи із запису на камерах спостереження нападників було двоє. Один скоїв напад, а інший стояв осторонь спостерігаючи.



"Уранці ми розвантажили тонну гуманітарної допомоги для жінок та дітей з Марш Жінок. Як тільки ми все занесли до приміщення, я залишилась на вулиці розмовляти по телефону. У цей час до мене підійшов хлопець у темному одязі. Він спитав: а тут взагалі можно стояти і показав на вітрину магазину, я розвернулася подивитися про що він питає і в цей час він залив мене газовим баллоном", - розповіла сама активістка.



За її словами, хімічної речовини було так багато, що весь під’їзд ще досі небезпечний для дихання.

У лікарні Олені Шевченко надали всю необхідну допомогу, наразі її стан задовільний.



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