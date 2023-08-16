У Львові невідомий побив трансгендерну військову, активісти звертаються до Лубінця

Про це повідомляє правозахисна організація Kyivpride.

Військовослужбовиця на ім'я Хелен опублікувала історію у своєму особистому Instagram у сторіз, де розповіла, що вже три роки проходить службу за контрактом в армії, а прямо зараз перебувала у Львові з відпусткою. Хелен розповіла, що ввечері 15 серпня сиділа у центрі Львова, їла та розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку. Саме там до трансгендерної дівчини підійшов невідомий, почав агресивно допитуватися та вдарив у ніс зі словами "ти шо, п**ор?".

Частину нападу Хелен вдалося зняти на відео, де чутно, що нападник погрожує військовій. Військовослужбовиця розповіла, що від удару втратила координацію та впала на землю, де просто намагалася закрити голову руками.

"Я просто лежала і закривала голову, але видно погано, якщо розбили ніс та губу", - коментує вона у сторіз.

Хелен також розповідає, що прохожі "просто стояли й дивилися", а поліція "сміялась, знімала на телефон та ображала".

"Це мій Львів. Це моя Україна, за яку я підписала контракт і 3 роки вже мучаюсь в армії. Ось її лице", - коментує напад військова.

Kyivpride надає деталі, що Хелен перебувала у місті через смерть мами. Активісти повідомили, що Хелен написала заяву до поліції, хоча спочатку була проти цього, через неналежне ставлення правоохоронців під час нападу.

Kyivpride також звернулися до омбудсмена Дмитра Лубінця із закликом "прослідкувати за ситуацією".