У Львові попрощалися із двома загиблими внаслідок російського ракетного удару
У неділю, 9 липня, у Львові пройшло прощання з двома загиблими жінками внаслідок російського ракетного обстрілу житлових будинків в ніч на 6 липня
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Олійник.
Зазначається, що жінки були вдома, коли російська ракета прилетіла до їхнього будинку. В останню путь провели 66-річну Ольгу Дудку та 63-річну Ірину Мілованову.
Чин похорону жінок провели у церкві Святої Софії - Премудрості Божої, що розташована на території студмістечка УКУ. Церемонію прощання із жертвами російської агресії відвідав міський голова Львова Андрій Садовий.
Ольгу поховають на Янівському цвинтарі, а Ірину - на Голосківському кладовищі. В Ольги Дудки залишилися донька та онук, в Ірини Мілованової - сестра та донька.
Ракетний удар по Львову
У ніч на 6 липня вороже військо атакувало Львів ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, школу, гуртожитки. Через ракетний удар десятеро людей загинули та 42 отримали поранення, з них три дитини.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки загинули четверо людей - Анастасія (32 роки); Мирослава (60 років), мама Анастасії; Михайло (35 років); Ірина (63 роки). Згодом він уточнив, що кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до десяти.
З-під завалів діставали тіла людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками атаки. "Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", - написав він.
У суботу, 8 липня, Львівська громада попрощалася з трьома загиблими внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Львові.
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