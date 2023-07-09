Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Олійник.

Зазначається, що жінки були вдома, коли російська ракета прилетіла до їхнього будинку. В останню путь провели 66-річну Ольгу Дудку та 63-річну Ірину Мілованову.

Чин похорону жінок провели у церкві Святої Софії - Премудрості Божої, що розташована на території студмістечка УКУ. Церемонію прощання із жертвами російської агресії відвідав міський голова Львова Андрій Садовий.

Ольгу поховають на Янівському цвинтарі, а Ірину - на Голосківському кладовищі. В Ольги Дудки залишилися донька та онук, в Ірини Мілованової - сестра та донька.

Ракетний удар по Львову

У ніч на 6 липня вороже військо атакувало Львів ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, школу, гуртожитки. Через ракетний удар десятеро людей загинули та 42 отримали поранення, з них три дитини.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки загинули четверо людей - Анастасія (32 роки); Мирослава (60 років), мама Анастасії; Михайло (35 років); Ірина (63 роки). Згодом він уточнив, що кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до десяти.

З-під завалів діставали тіла людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками атаки. "Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", - написав він.

У суботу, 8 липня, Львівська громада попрощалася з трьома загиблими внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Львові.